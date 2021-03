Oggi è una giornata importante per il gruppo della LABELSCOIN fondata dalla CEO Dott.ssa Serena Spada quest’oggi diamo notizia della pubblicazione su piattaforma Google Play e AppStore (in fase di pubblicazione) della App SHOMA – שׁוֹמַעַת che in ebraico significa “Sentire”.

“Un app tutta rivoluzionaria italiana ma soprattutto ci tiene a sottolineare la fondatrice del gruppo Serena Spada “Made in Molise” la scelta di questa regione non è casuale ma affonda le sue radici e le unisce con quelle della sua famiglia poteva scegliere il posto dove ha studiato e lavorato per tanti anni precisamente Montreux (Svizzera francese) ma ha voluto dare lustro ad una regione che ha tanto da dare.

Grazie a un delicato processo di lavoro basato sugli algoritmi sofisticati che ha richiesto un innumerevole mole di impiego e anni di studio e ricerca che insieme al suo Team composto da persone altamente qualificate provenienti dal UNIMOL di Pesche (IS) sono riusciti a dare quello che volevano infatti il punto forte delle APP’s SHOMA – שׁוֹמַעַת song finder e SHOMA – שׁוֹמַעַת localizzator e che riescono a “tracciare” musica in live e a localizzare Brani diffusi in rete e dal vivo (luoghi di concerto).

Il vantaggio della app è quello di poter tracciare in maniera fulminea l’originalità del brano ed evitare quindi la pirateria o l’utilizzo del brano in cover, pubblicità o similari. Quindi un duro colpo alla pirateria in rete.

Queste Apps riescono a soddisfare le esigenze degli utenti poiché in grado di riconoscere

In maniera esaustiva i brani, gli artisti, e i luoghi di riproduzione;

In questo momento come afferma Serena Spada si parla di una versione “Beta” poiché l’app è in fase di ottimizzazione dove sarà installata un “intelligenza artificiale” con la quale si potrà facilitare lo scambio delle royalties che saranno automaticamente remunerate tramite la loro cripto-moneta con valuta LBSC(LabelsCoin) direttamente al proprietario dell’opera.

Chiunque voglia far parte di questa community può farlo liberamente e avere il totale controllo dei brani caricati da SHOMA – שׁוֹמַעַת quindi vale a dire sicurezza, efficienza , e controllo del brano in tutte le sue forme.

Si ringrazia la Regione Molise e l’Unione Europea che ha creduto fin dal primo giorno in questo progetto in continua evoluzione dedito a contrastare le violazioni dei diritti d’autore.

Chiunque voglia scaricare l’app basta andare su Google Play a App Store digitare SHOMA – שׁוֹמַעַת (LabelsCoin) .

Oppure al link diretto

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finder.shomav3&hl=it&gl=IT