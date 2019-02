Un importante palcoscenico artistico di livello nazionale per il mezzosoprano Laura Verrecchia di Venafro. La cantante, affermata professionista lirica nonostante la giovane età, sarà infatti tra gl’interpreti dell’opera “Les contes d’Hoffman”, in programma al San Carlo di Napoli dal 17 al 24 marzo prossimi.

Una presenza di prestigio per la valida cantante molisana, nome importante del bel canto italiano. “Les Contes d’Hoffman” è un’opera fantastica in cinque atti da un libretto di Jules Barbier, tratta da una piéce scritta nel 1851 assieme a Michel Carré. Per chi volesse essere dello spettacolo al San Carlo basterà contattare i numeri 392/1896420 (Pasquale) o 339/4325147 (Giuliana), promotori del viaggio più teatro di sabato 23 marzo nel capoluogo partenopeo ed acquisire le informazioni necessarie.

Di seguito il programma della giornata : partenza h 16.00 del 23 marzo in pullman gran turismo dal piazzale della stazione ferroviaria di Venafro, arrivo a Napoli h 17.00 e passeggiata nel capoluogo partenopeo, h 19.00 ingresso al San Carlo ed a fine spettacolo rientro in pullman a Venafro. Costo viaggio e teatro € 80.00.

Tonino Atella