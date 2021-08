di Tonino Atella

Il messaggio lanciato sul social fb “Song’ r’ Vnafr”

Un grido d’allarme che nessuno a Venafro immaginava di ascoltare nel breve, ricordando l’intervento di restauro e consolidamento risalente a pochi anni addietro della storica struttura.

Ed invece eccolo l’allarme, il grido d’aiuto arrivato dalla Torricella, l’antico corpo di osservazione e di guardia della città risalente ad epoche e civiltà pregresse che hanno abitato l’estremo lembo occidentale della nostra regione. “Help … sto iniziando a cadere a pezzi ! Salvatemi ! By Torricella “, così scrive- a nome dello storico edificio situato lungo i pendii di Monte Santa Croce, altura a nord di Venafro- V. F., venafrano cui piace andare per i monti e che approfittando di una bella giornata estiva era salito sino alla Torricella per ammirare dall’alto lo spettacolo unico ed impagabile della stupenda, verde e sana pianura venafrana, ma anche per “tuffarsi” nella storia sempre suggestiva della magnifica Torricella. Solo che, una volta all’interno della costruzione, V. F. s’è imbattuto suo malgrado negli evidenti segni di degrado e decadimento strutturale del complesso, decidendo seduta stante di filmare e postare il tutto su fb perché s’intervenga a sanare, consolidare e recuperare.

Evidenti nel filmato ospitato dal predetto sito venafrano i segni del decadimento e dei danni in atto sulla Torricella, per cui ci si augura che nel breve s’intervenga a sanare e restaurare prima che danni e decadimento strutturale progrediscano irrimediabilmente. La Torricella il suo grido d’aiuto l’ha lanciato ! Spetta adesso agli uomini del terzo millennio intervenire a risolvere, sanando una delle più intriganti e belle strutture storiche di Venafro. E speriamo che tanto avvenga !