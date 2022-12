Dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023

Nell’incantevole scenario naturale della Valle del Volturno, all’interno del Palazzo de Farrocco, sarà celebrato il Natale in tutte le sue forme. La “Terra di Rudolph”, pertanto, comunica l’apertura per ogni week-end dalle 14 alle 22 fino al 18 dicembre. A partire dal 22 dicembre fino al 1° gennaio, invece, l’apertura sarà quotidiana, seguendo sempre l’orario sopra esposto. L’apertura conclusiva ci sarà nel periodo che va dal 5 al 8 gennaio 2023.

Il villaggio di Babbo Natale situato nel borgo di Piano D’Ischia a Cerro al Volturno, proporrà, durante le giornate di apertura spettacoli di magia, mangia fuoco, attività ludiche per bambini in ambienti riscaldati, con gli elfi che si prenderanno cura delle attività proposte esclusivamente per loro.

Sarà possibile effettuare un percorso dedicato al chiuso ed all’aperto, per tutte le età, con la magia del Natale tutta da scoprire ed assaporare tra cibo, bevande calde, leccornie e dolci natalizi della tradizione molisana.

Non vi resta quindi che venire a trascorrere un piacevole pomeriggio nel parco illuminato del Palazzo de Farrocco.

Tutte le novità e le proposte della Terra di Rudolph sono disponibili sui canali social, digitando “Palazzo de Farrocco.

1 du 4

INFO E INDICAZIONI

Piano d’Ischia, Cerro al Volturno (IS) – 345 531 2246 – palazzodefarrocco@gmail.com – palazzodefarrocco.com

Costo del biglietto per adulti: 10 euro; per voi 8 euro.

Costo del biglietto per i bambini dai 4 agli 11 anni 8 euro; per voi 6 euro.

Per i bambini dai 0 ai 4 anni l’ingresso è gratuito. Allo stesso modo, i disabili (con un accompagnatore) e gli over 80 avranno diritto all’ingresso gratuito.