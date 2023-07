Il Molise dell’ovest si conferma magnificamente patria del “bel canto”, la lirica, nonché della canzone classica partenopea e dei rinomati brani internazionali.

Ovviamente i più giovani non disdegnano affatto la musica contemporanea.

Aprono “I Venafrani per Venafro” con arie di opere liriche ed operette in apertura della Festa della Madonna del Carmine. Prosegue l’Associazione Mario Lanza proponendo a Filignano la Carmen di Bizet, opera in forma di concerto. Un territorio, questo del Molise dell’ovest, che ribadisce così in maniera positiva la propria inclinazione verso il “bel canto”, appunto la lirica, unitamente alla migliore canzone classica partenopea e a brani della più rinomata tradizione musicale internazionale. Ciò però non toglie che le nuove generazioni propendano, com’è naturale che avvenga, per musica e cantanti contemporanei. Vediamo da vicino gli appuntamenti in ordine di tempo. Venerdì 14 luglio (h 21.00, all’esterno della Cattedrale di Venafro) il movimento popolare “I Venafrani per Venafro”, col finanziamento di anonimo devoto della città e d’intesa col Comitato Festa Madonna del Carmine, organizza il “ IV° Concerto alla Vergine”. Trattasi di serata di arie di opere liriche ed operette, nonché di rinomate canzoni classiche partenopee e brani della migliore tradizione musicale internazionali. A proporla saranno pianisti, violinista, fisarmonicista, soprani, baritono e tenore, presentati da artista locale. Quindi l’appuntamento serale in piazza Municipio a Filignano il successivo 14 agosto. Trattasi dell’opera di Bizet “Carmen”, proposta in forma di concerto con solisti, coro ed orchestra internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini nell’ambito del XXXIII^ edizione del Festival Internazionale Mario Lanza in omaggio all’indimenticabile tenore italo/americano Mario Lanza, il cui papà Alfredo Cocozza era originario di Filignano. Estate nel Molise dell’ovest quindi all’insegna del “bel canto”, della musica classica partenopea e dei migliori brani musicali internazionali, ribadendo così la particolare verve artistica delle popolazioni del territorio.