IN PRESENTAZIONE AL CARDARELLI DI CAMPOBASSO L’APPLICAZIONE CHE CONSENTE A PERSONE CON PROBLEMI VISIVI DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE.

La tecnologia del millennio in corso al servizio anche dei soggetti con problemi visivi. A darne comunicazione è il Presidente Nazionale di TDDS GUARDIAMO AVANTI, il venafrano Alessandro Guastaferro, che nella mattinata del prossimo 12 dicembre sarà all’Ospedale Cardarelli di Campobasso unitamente al direttore amministrativo della struttura sanitaria del capoluogo e ai dirigenti dell’azienda che produce materiali, servizi e supporti per i diversamente abili della vista. E’ lo stesso Gustaferro che accenna ai contenuti di tale prossima iniziativa : “ Trattasi di un’applicazione -informa l’esponente di TDDS GUARDIAMO AVANTI- che agevola le persone con problemi visivi perché si muovano autonomamente, fornendo ai disabili della vista i presupposti migliori per un’esistenza meno problematica e consentendo loro ritmi di vita migliori e meno difficoltosi. Un primo importante passo in avanti per il diversamente abile della vista grazie alla moderna tecnologia che arriva in suo soccorso”. Per i dettagli dell’applicazione si rinvia all’allegato.