La targa in Biblioteca a Venafro che ricorda Annamaria Buono

Ed eccola, a completare l’informazione, la targa appena affissa all’interno della Biblioteca Comunale di Venafro a ricordo della signora Annamaria Buono, già consigliere comunale delegata alla Biblioteca e prematuramente scomparsa. Come scritto in altro servizio, l’ha voluta l’amministrazione municipale cittadina a ricordo dell’impegno civico della donna dedicatasi per la crescita socio/educativo/culturale della Biblioteca stessa e la diffusione della lettura a Venafro anche tra i più piccoli delle future generazioni. Sulla targa si legge, in alto Biblioteca Comunale De Bellis,Pilla, Morra e al centro ANNAMARIA BUONO, già consigliere comunale delegata alla Biblioteca.