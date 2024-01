di T.A.

E’ stata appena rifatta e potenziata l’illuminazione pubblica su Viale San Nicandro, strada trafficatissima che immette a Venafro dal versante orientale. Pali nuovi della pubblica illuminazione e lampade che emanano tanta luminosità. Tutto bene, quindi ? Non proprio, a sentire i residenti della periferia est della città. “I nuovi e moderni pali e i punti/luce sono stati tutti sistemati sul lato destro del viale nel senso di marcia Isernia/Venafro -puntualizzano gli abituali frequentatori della zona- lasciando del tutto al buio il marciapiede realizzato sulla sinistra. Ne consegue che la strada statale è illuminata, mentre il marciapiede è al buio, costringendo i pedoni a muoversi nella più completa oscurità ! A noi pare un controsenso, rappresentando soprattutto un pericolo costante per chi si sposta a piedi“. In effetti, a ben vedere, il tratto terminale dello stesso viale risulta dotato di pubblica illuminazione sulla sinistra arrivando dall’interno del Molise per entrare a Venafro, ossia esattamente l’opposto di quanto fatto con la nuova e bella illuminazione. La soluzione, restituendo tranquillità e sicurezza a tutti coloro che risiedono e lavorano lungo Viale San Nicandro a Venafro ? Illuminare ex novo anche il lato destro della stessa strada, rischiarando finalmente i nuovi e comodi marciapiedi di destra ! E tutti … cammineranno e vivranno tranquilli e sicuri !