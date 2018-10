La storia è ambientata a ‘Fantàsia’, un mondo fantastico continuamente minacciato dall’espansione di una forza misteriosa denominata ‘Autovelox’, che porta nelle casse dei Comuni denaro sonante a spese di automobilisti indisciplinati.

A sconfiggere il male ci pensano un giovane guerriero di nome Atreyu che viene incaricato dall’Infanta Imperatrice di trovare una soluzione al problema e Bastiano Baldassarre Bucci, un ragazzo che si trova ben presto coinvolto nelle splendide avventure del regno di Fantàsia. Ai due giovani è affidato il compito di sconfiggere il temuto ‘Autovelox’.

In Molise accade anche questo. L’eterna lotta contro gli autovelox illegittimi in provincia di Isernia arriva sul tavolo dell’Anticorruzione che dovrà esprimere un pare in merito. La battaglia di varie associazioni, comitati, del sindacato Fiadel e del PCL, va avanti da tempo, ma nonostante ricorsi su ricorsi, esposti, interventi della Prefettura, non si riesce a dirimere una questione diventata ormai grottesca.

In data 10.10.2018 le Associazioni: Antimafia Caponnetto, Assotir Italia e pro Trignina, Il sindacato Fiadel e il Partito Comunista dei lavoratori inviavano un Esposto – Reclamo al Ministero dell’Interno riguardante le seguenti materie:

il persistente abuso degli AUTOVELOX lungo alcune strade provinciali e Statali della Provincia di Isernia da parte di alcuni Comuni, quali, Sesto Campano, Macchia d’Isernia, Castelpetroso, Pozzilli, Fornelli ed altri;

il persistente mancato intervento/avallo da parte delle competenti autorità per il rispetto ed il ripristino della legittimità;

la persistente imposizione da parte degli organi accertatori sui loro verbali di contestazione di somme non dovute e/o non giustificate a titolo di “spese”.

Si rende noto che con nota Prot. n. 2671 del 12.10.2018 il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza del Ministero dell’Interno Dott. CICALA, ha interessato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per le verifiche e le valutazioni di competenza.

Restiamo in attesa dell’esito che comunicheremo tempestivamente alla collettività.

Feliciantonio Di Schiavi – Associazione FIADEL

Antonio Turdò – Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise

Giuseppe Doganieri – Sez. Prov.le AUTOTRASPORTATORI- ASSOTIR

Romano De Luca – Associazione Antimafia “Caponnetto