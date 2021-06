Nuova produzione letteraria per il giornalista campobassano Stefano Venditti. In anteprima nazionale, lunedì 28 giugno, alle ore 17.30 presso il Parco “La Madonnina” in via Campania a Campobasso gestito dall’associazione “Vivi Colle dell’Orso”, verrà presentato il libro “Cip Molise 15.03.2008 – 15.032018”.

Nel manoscritto, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, sono racchiusi gli eventi e i protagonisti dello sport paralimpico che hanno contribuito alla crescita del Cip Molise. Stefano Venditti, grazie ad un minuzioso racconto giornalistico, attraverso articoli e foto di dieci anni di ricordi, emozioni e soddisfazioni, percorre gli anni del movimento paralimpico molisano.

“Dieci anni della mia vita – rimarca l’autore – che rimarranno per sempre legati alla storia dello sport paralimpico del Molise e di ogni singolo atleta e dirigente del CIP Molise. Dieci anni che sono scolpiti a caratteri cubitali nella mia mente, di cui ricordo ogni singolo giorno. Questo perché non è stato un semplice rapporto di lavoro; anzi. È stato un incontro di anime, di persone che grazie allo sport, alla voglia di mettersi in gioco, hanno cementato legami di profonda condivisione che rimarranno tali per sempre ”.

Alla manifestazione saranno presenti ospiti illustri della società civile e sportiva molisana con in testa il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella. Interverranno anche tecnici, dirigenti e atleti che negli anni hanno dato lustro al movimento paralimpico del Molise e che hanno legato il proprio nome a doppia mandata a quello del Cip. La prefazione del libro è stata curata dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport – incodalgruppo.com” Alberto Francescut esperto del movimento paralimpico nazionale. Alla cerimonia sarà presente, per conto dell’editore, anche Emanuela Navone, direttrice della Collana Policromia, progetto nel quale sono stati inseriti i libri di Stefano Venditti.