di Tonino Atella

Altro suggestivo mosaico in pietre colorate del pensionato venafrano 72enne Nicandro Senerchia, già protagonista dell’ apprezzatissima “Popolana con la Tina”. Questa volta l’uomo si è cimentato addirittura con la storia nazionale, incastonando pietre e quindi colorandole per dar vita ai propri personaggi con cui ama abbellire gli ambienti domestici, sua passione naturale. Ecco l’ennesima perfomance : la suggestiva ed imponente statua equestre di Re Vittorio Emanuele II, ammirata in piazza a Torino e che il venafrano ha inteso riprodurre su una parete di casa con l’originale mosaico in pietre di fiume di varie dimensioni appositamente colorate per dar vita appunto al Re d’Italia ed al suo destriero nella storica immagine da tutti conosciuta. Da cosa scaturisce tale sua passione per i mosaici in pietre con cui ama abbellire casa, abbiamo chiesto all’ex operaio del settore edile ? “Mi diverte, impiego il tempo -spiega Nicandro- ed esprimo la mia natura di uomo semplice e tranquillo. Mi piace creare e non nascondo la personale soddisfazione quando gli altri ammirano i miei quadri. Perciò casa mia è sempre aperta a chi ama osservare quanto realizzo”.