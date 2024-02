di T.A.

UN ANGOLO DI LOURDES IN MOLISE. LA MADONNA DI LOURDES SABATO 2 MARZO IN NEUROMED A POZZILLI

Un appuntamento di rilievo assoluto con l’immagine della Madonna di Lourdes in Molise, esattamente in Neuromed a Pozzilli. Avverrà nella tarda mattinata di sabato 2 marzo con l’arrivo della venerata immagine sacra all’Istituto di ricerca e cura di via Atinense e quindi con la visita ai pazienti. Nel pomeriggio della stessa giornata, h 15,30, celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo d’Isernia Venafro mons. Cibotti nella hall del complesso medico/sanitario. “Al rito sono attesi tutti coloro che intenderanno condividere il particolare momento di fede ed amore”, fa sapere il Parroco di Pozzilli, P. Giuseppe Cellucci.