MISSIONE EUCARISTICA CON LA STATUA INTERNAZIONALE DELLA MADONNA DI FATIMA PELLEGRINA A VENAFRO. L’IMMAGINE SACRA SARA’ ALLE PARROCCHIE DEL CENTRO STORICO DI VENAFRO ED A CONCA CASALE. IN CALENDARIO ANCHE LA FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE ALLA CHIESA DELL’ANNUNZIATA A VENAFRO, PRESENTE IL VESCOVO DI TRIVENTO MONS. CALUDIO PALUMBO.

Importante appuntamento religioso e di fede a Venafro e Conca Casale. Arriva infatti nei due centri la Statua Internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina, che resterà esposta per l’adorazione e le preghiere dei fedeli dal 19 al 21 aprile prossimi nelle Parrocchie dei Santi Simeone e Caterina, Santa Maria di Loreto e nella Chiesa dell’Annunziata a Venafro, nonché nella Chiesa d S. Antonio di Padova a Conca Casale. Il 19 aprile la Statua sarà a Conca Casale, il 20 e 21 nelle predette chiese del centro storico venafrano. Per i dettagli delle tre giornate si rimanda alla locandina allegata. Sempre in tema religioso, si segnala altresì l’odierna Festa dell’Annunciazione all’Annunziata di Venafro ( h 18.00) celebrante il Vescovo di Trivento, il venafrano Mons. Claudio Palumbo.