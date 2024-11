di Redazione

Continuano le aperture di Dodeca’ in Campania dove vedono anche la partecipazione del gruppo D’Appollonio di Venafro, con un nuovo punto vendita in Via Plinio, a Pompei. Un nuovo concetto di spesa: conveniente, sostenibile e sempre accessibile. All’inaugurazione, questa mattina, è stato presente anche il il Dott.Bruno Vespa. Prezzi bassi sempre, per tutto l’anno per un risparmio concreto e senza sorprese eliminando la stampa dei volantini, infatti, Dodecà contribuisce a salvare gli alberi e a ridurre il consumo di acqua, dimostrando che fare la spesa può essere un gesto sostenibile. Oltre ai prezzi competitivi, Dodecà offre un’ampia scelta di prodotti di qualità, selezionati con cura per soddisfare ogni esigenza. Oltre 1500 referenze a marchio Decò, apprezzate per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo, e la linea premium Gastronauta, che porta in tavola le delizie della gastronomia italiana a prezzi accessibili.