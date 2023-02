La gioventù ! Gran bella età, ricca di voglia di vivere, di sorridere e di divertirsi assieme a tutti gli altri, a prescindere dall’età. Qualità eccellenti che fanno della giovane età il tempo migliore della vita di ciascuno. Non già violenze e negatività, come purtroppo dai media nazionali spesso si sente e si vede, bensì tutte e solo positività legate alla gioventù. Una conferma in tal senso arriva da Venafro, sul cui Corso principale -Corso Campano, cuore della città- probabilmente giovani ambosessi hanno simpaticamente affisso sulla parete di un palazzo due gigantografie a colori che raffigurano una ragazza ed un ragazzo, abbigliati come si conviene ai giovani d’oggi, che si scambiano battute “particolari”. “Stasera facciamo l’amore ?”, chiede candidamente l’uno o l’una (non è dato sapere chi pone la domanda intrigante …) con tanto di faccina sorridente ornata dall’immancabile cuore e l’altra (o l’altro) pronto/a risponde … “Non mi prende il WI-FI” (!), con altra faccina però in questo caso assai delusa e contrariata. Ecco, simpatia e sorrisi a go/go che si tagliano a fette, giusta la naturale e schietta verve giovanile. Ed allora complimenti ragazzi che avete ideato, realizzato ed incollato il tutto, e Chapeau !