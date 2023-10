di T.A.

Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Venafro, e Parrocchia cittadina di San Giovanni in Platea “sotto braccio” per recarsi in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Pompei. Avverrà domenica 29 ottobre e l’organizzazione è già in atto. In sintesi il programma della giornata : h 9 ritrovo al quadrivio della Colonia Giulia per partire in pullman verso Napoli per la visita a San Gregorio Armeno ed all’arte del Presepe con successivo pranzo libero nel capoluogo partenopeo. Alle h 15 ritrovo sul piazzale antistante il Teatro San Carlo e partenza per Pompei, dove si venera la Beata Vergine del Rosario. H 16 visita al Santuario e partecipazione alla S. Messa, con ripartenza per il ritorno intorno alle h 18. Prenotazioni sino al 20 ottobre. Costo del viaggio 15 euro. Info 338/3836886, 349/8618052 e 331/2942927.