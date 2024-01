18 Gennaio, Cassino – La Settimana della Tecnologia tenutasi presso l’ITIS E. Majorana di Cassino ha regalato agli studenti un’opportunità unica di esplorare il mondo della tecnologia e dell’elettronica, grazie all’intervento della Elcom Distribuzione Srl e dei relatori Nicandro e Giovanni Scarabeo.

I due relatori hanno presentato con entusiasmo la propria azienda, leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico, fornendo agli studenti un’affascinante panoramica sulle sfide e le opportunità presenti in questo campo dinamico. Attraverso esempi pratici e storie di successo, hanno trasmetto ai giovani presenti la passione per l’innovazione e la tecnologia.

L’approccio pratico al mondo del lavoro è stato il fulcro del discorso, con i relatori sottolineando l’importanza di mettere in campo le proprie conoscenze in maniera concreta. “Il mondo del lavoro è in costante evoluzione, e l’approccio pratico è ciò che fa la differenza. Le vostre conoscenze sono la chiave, ma è l’applicazione pratica che apre le porte al successo,” hanno affermato i relatori.

Gli studenti dell’ITIS e Majorana hanno risposto con grande interesse, dimostrando un’apprezzabile voglia di comprendere e sperimentare il mondo professionale che li attende. Numerose domande hanno animato la sessione di domande e risposte, evidenziando la curiosità e l’entusiasmo dei giovani partecipanti.

La seconda parte dell’evento ha visto la realizzazione di simulazioni di colloqui, un’opportunità per gli studenti di mettere in pratica le competenze apprese e di iniziare a comprendere il dinamico mondo del lavoro. Gli studenti, carichi di entusiasmo, si sono impegnati attivamente nelle simulazioni, dimostrando una volontà genuina di apprendere e di affacciarsi al mondo del lavoro con consapevolezza.

Il Dirigente Scolastico dell’ITIS e Majorana ha elogiato l’iniziativa, evidenziando come queste esperienze siano fondamentali per la crescita e la formazione degli studenti. “La Settimana della Tecnologia non solo ha portato innovazione e conoscenza nella nostra scuola, ma ha anche ispirato i nostri ragazzi a guardare al futuro con fiducia e determinazione,” ha dichiarato.

In conclusione, l’intervento della Elcom Distribuzione Srl durante la Settimana della Tecnologia si è rivelato un successo, piantando i semi per una collaborazione sempre più stretta tra istituti scolastici e aziende, al fine di preparare le nuove generazioni a un futuro lavorativo ricco di sfide e opportunità.

