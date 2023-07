Programma fitto di appuntamenti per l’imminente Settimana del Libro di Rionero Sannitico in calendario dal 23 al 30 luglio prossimi. L’appuntamento è stato voluto dall’amministrazione comunale ed organizzato dall’Ass. Cult Don Milani e dalla testata giornalistica online QuintaPagina.eu. Nel calendario dell’evento anche il Primo Premio Letterario Nazionale “RiviNigri”. Quindi teatro, musica, cinema, mostre d’arte e di fotografia, spettacoli tradizionali e nomi illustri della cultura in genere. Al riguardo vanno citati Simonetta Tassinari, Paolo De Chiara, Miriam Iacovantuono, Pierluigi Giorgio, Rosanna Carnevale, Andreina Di Girolamo e Nicola Pesce. Quindi il ricordo di Charles Moulin, il pittore francese di Monte Marrone. Nel corso della Settimana anche esposizioni di prodotti della natura e dell’artigianato del posto, nonché l’allestimento del salone del libro. Quindi il Primo Premio Letterario RiviNigri che tra l’altro assegnerà una borsa di studio alla cat. Ragazzi.