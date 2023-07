Il lettore osserva …

“Possibile mai non vedere che il segnale stradale verticale è scolorito ed illeggibile da tempo immemorabile ? Possibile mai che noi cittadini lo vediamo e chi dovrebbe farlo per proprio compito e dovere lavorativo ed istituzionale invece non se ne renda conto ?”. Così i venafrani che risiedono nel quartiere di San Francesco a Venafro. “Talune segnaletiche stradali verticali della zona -affermano quelli di San Francesco – dato l’anno di realizzazione e l’usura del tempo sono praticamente cancellate ! Addirittura non è più visibile né decifrabile quanto vi è stampato sopra ! In un caso specifico, ossia all’imbocco di Via De Amicis, il trascorrere del tempo e gli agenti atmosferici hanno cancellato il divieto di accesso, per cui non di rado auto, moto e furgoni procedono su tale strada senza avvedersi del divieto nient’affatto più leggibile ! La foto trasmessa testimonia quanto si afferma. Tanti di noi cioè vediamo ogni giorno la cosa, non già gli amministratori comunali o i vigili urbani ! Ci auguriamo che si rimedi in tempo !”.