di Domenico Pio Abiuso

Ieri, 23 ottobre, la giovanissima Carlotta Ruggirello, scrittrice e autrice dei libri dai titoli “La sindrome di Pigmalione” e “Giulietta e qualcun altro”, è stata invitata dai docenti della scuola elementare “G. Josa” di Gambatesa, per parlare della sua passione per la lettura e per la scrittura e per rispondere alle eventuali domande dei piccoli studenti.

Accolta calorosamente dagli scolari, la giovane narratrice, ha dichiarato: “Spero di aver saputo stimolare i bambini e le bambine, suscitando in loro curiosità nei confronti della lettura e della scrittura, che a parer mio, sono attività di fondamentale importanza per la formazione di un individuo.

Mi ha fatto molto piacere vedere che avevano molte domande da rivolgermi, segno di una curiosità che dimostra una buona voglia d’imparare, che in loro non dovrebbe mai venir meno.

Un grazie alle insegnanti e un plauso alle attività di docenti”.