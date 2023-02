Insegnante una alla scuola dell’infanzia, docente l’altra alla scuola media statale, se ne sono andate nello stesso giorno toccando i sentimenti di tanti a Venafro e Pozzilli, i loro Comuni di origine. Si sta scrivendo dell’ins. Ermenegilda Passarelli, assai attiva nel sociale ed animatrice locale dell’Associazione “Amici di Follereau” finché la salute gliel’ha permesso, e della prof.ssa Carla Bombardieri, che si distingueva per la cordialità ed il sorriso, qualità che l’hanno contraddistinta per una vita intera. Diverse di età, erano accomunate dalla passione per la crescita socio/culturale delle nuove generazioni loro affidate. Hanno lasciato questa vita dopo anni di sofferenze e nella mattinata del 7 febbraio le comunità di Pozzilli e Venafro daranno loro l’ultimo saluto nella Chiesa Madre di S. Caterina a Pozzilli per la sig.ra Ermenegilda Passarelli e nella Basilica di San Nicandro a Venafro per l’amica e coetanea Carla Bombardieri. Ad entrambe un ideale e fortissimo abbraccio, ricordandole per la passione socio/umanitaria che le contraddistingueva.