di T.A.

LA SCOMPARSA A VENAFRO DEL PROF. GIACOMO GARGANO, LATINISTA, DIRETTORE ONORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DE BELLIS ED EX AMMINISTRATORE COMUNALE

Se n’è andata una “colonna” della cultura venafrana ed in particolare del Liceo Classico “Giordano” della città. Dopo lunga malattia è venuto meno il prof. Giacomo Gargano, già apprezzato docente di latino e greco nell’indirizzo umanistico superiore venafrano, nonché direttore onorario della biblioteca comunale De Bellis/Pilla/Morra e in passato consigliere ed assessore del Comune di Venafro. Persona degnissima ed amante delle lingue antiche, in particolare il latino, in cui piaceva esprimersi quando se ne presentava l’occasione. Negli ultimi tempi amava scrivere in versi curando particolarmente la rima, sua naturale passione. I funerali nel pomeriggio del primo settembre nella Cattedrale di Venafro. Esprimono sincere condoglianze alla vedova, ai figli, alla nuora e ai nipoti le generazioni di giovani venafrani che sono stati suoi alunni al “Giordano” e i venafrani tutti che l’hanno apprezzato.