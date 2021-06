di Giovanni Minicozzi

Era il 15 maggio quando un giornale telematico locale diffuse a caratteri cubitali la notizia circa una presunta aggressione che avrebbero subito il Presidente della Regione Donato Toma e il suo consulente Maurizio Tiberio ad opera di due giovani studenti.

Si trattava di una notizia non veritiera poiché venivano scambiati gli aggressori con gli aggrediti. Infatti dalle poche immagini circolate si vede chiaramente l’ex assessore Tiberio che si alza dal tavolo dove era a pranzo con il suo presidente e rincorre i due giovani studenti che avevano contestato verbalmente l’azione politica del governo regionale.

La “baruffa” si concluse con Tiberio al pronto soccorso del Cardarelli (accompagnato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano) per contusione del setto nasale e con il ragazzo all’ambulatorio di Riccia per lividi e qualche escoriazione sulla schiena e sul sedere. La vicenda destò scalpore e la inevitabile attenzione da parte degli organi di informazione. Orbene, sono trascorsi circa tre settimane ma quella storiaccia è finita nel dimenticatoio.

Da quanto è dato sapere le indagini affidate alla Digos non potrebbero produrre alcuna conseguenza poiché nessuna delle parti in causa avrebbe presentato specifica denuncia. Tutto tace anche sul versante politico con i consiglieri regionali del partito democratico e del movimento 5 stelle che, dopo aver annunciato mozioni e interpellanze per fare chiarezza sulla scabrosa vicenda, fino ad ora non hanno prodotto alcuna azione istituzionale.

A nostro giudizio, invece, i molisani hanno il diritto di conoscere la verità su una vicenda tragicomica che ha coinvolto il presidente della Regione e il suo consulente.