Avete problemi e pensieri per la testa? No, problem! C’è la possibilità di superare di slancio e col sorriso stampato sul volto qualsivoglia difficoltà, prendendo la vita con la giusta “filosofia”, vale a dire con appropriati rimedi, anche i più semplici e maggiormente risolutivi. E’ quanto posto in essere dal trio tutto molisano (almeno pensiamo…) Antonio D’Andrea, Mariagrazia Pelaia e Stefano Panzarasa che hanno postato su youtube il loro divertente ritornello “La scarpetta non è un’opinione”, simpatica ballata che invita per l’appunto a prendere la vita col sorriso e in tutta semplicità, senza stare a perdersi dietro pensieri, problemi e difficoltà che non mancano mai. La donna canta, Stefano suona la chitarra ed Antonio sulle note della canzoncina e seduto a tavola fa la scarpetta ovunque e dappertutto senza lasciare “sporca” alcuna pentola, nessun vassoio o altro recipiente in tavola. L’esaltazione “sic et simpliciter” della rinomata e sempre gustosa scarpetta, che non sarà trend per il nuovo modo di mangiare stando a tavola, ma è puntualmente gustosa ed irrinunciabile consentendo di assaporare gusti e sapori altrimenti andati perduti. Un tempo la scarpetta era una sorta di rito, oggi con le moderne innovazioni sarebbe “brutto”, addirittura sconveniente farla ! Convenite voi sul trend attuale che mette al bando la scarpetta? Il trio Mariagrazia/Stefano/Antonio assolutamente no, tanto da esaltare la storica scarpetta tra musica, canto e realtà a tavola! E francamente pensiamo che ci si può benissimo allineare col trio ribadendo che “La scarpetta non è un’opinione” , ossia facendola in tutta e completa convinzione!