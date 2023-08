LA SANITA’ PUBBLICA OVVERO LA GRANDE MALATA …

Da un utente venafrano, sulla cui attendibilità e serietà c’è da giurarci, perviene quanto di seguito si pubblica, quale deprimente testimonianza delle cose che non vanno nella sanità pubblica regionale. Certo, non va fatto “di tutt’erba un fascio”, ossia c’è comunque tanto che nella sanità pubblica funziona e soddisfa pienamente l’utenza -si prenda, giusto per citare, l’affidabile ed efficiente Urologia del Cardarelli di Campobasso, ricco di professionalità, disponibilità ed umanità a tutto tondo- ma poi ecco che la storia seguente “scarupa”, rovina tutto ! Ad esporla dettagliatamente, e pubblicata per intero senza togliere o aggiungere alcunché, è un cittadino rivoltosi al SS Rosario di Venafro per una visita diabetologica ed uscitone contrariatissimo. La testimonianza del “povero” utente : “Questa mattina -attacca l’uomo- sono stato alla visita dal diabetologo ed ho potuto constatare il fallimento della sanità pubblica. Il medico appariva contrariato, presumo per il viaggio affrontato in luogo di una collega in ferie. Coloro, come chi parla, che avevano la prenotazione da un anno, sono stati scavalcati nell’orario di visita da chi si era presentato di prima mattina senza impegnativa ! Ossia un disordine unico ! Noi clienti del diabetologo siamo stati spediti in altro corridoio perché qualcuno aveva deciso che in quello stesso ambiente si dovevano vaccinare i bambini. Conseguentemente anziani claudicanti nient’affatto ben trattati ! E dire che tali anziani hanno dato tanto allo Stato, a differenza di giovani dipendenti della sanità pubblica che si distinguono per metodi per nulla condivisibili. Insomma -la conclusione del nostro- la sanità pubblica è allo sfacelo e parte delle nuove leve lavorative in ambito sanitario denotano metodi non proprio irreprensibili !”. La chiusura dell’ “ incazzato” utente venafrano : “Alla prossima visita in ospedale andrò ben diversamente, sperando che il personale preposto porti rispetto a tutti in ugual misura !”.

T.A.