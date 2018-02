“La salvaguardia ambientale a tutela della nostra salute” è il tema del convegno organizzato dal Rotary club di Larino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale frentana, e in programma venerdì 9 Febbraio alle ore 17.30 nella Sala Freda del Palazzo Ducale.

L’evento pubblico sarà aperto dai saluti introduttivi della Presidente del Rotary Teresa Mancini e del Sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Musacchio, giurista e direttore della Scuola di Legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise; dello scrittore e giornalista d’inchiesta Paolo De Chiara, e le conclusioni di Daniele Colucci, giudice del Tribunale di Larino.

La presentazione e il coordinamento del convegno sarà curata dal giornalista Davide Vitiello. Prosegue dunque, per volontà della presidente Teresa Mancini e del soci del locale Rotary club, l’impegno finalizzato ad informare e sensibilizzare i cittadini su temi importanti e attuali come la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei reati ambientali, cresciuti negli ultimi anni anche in Molise.