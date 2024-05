TRA LE PARTICOLARITA’ SOCIALI DEL POSTO DA CITARE IL “MOVIMENTO UOMINI CASALINGHI”.

Capracotta, la cittadina molisana “Regina delle Nevi” data l’altura (1.400 l/m), che si caratterizza per una vita sociale quanto mai intensa e diversa dalla solita routine. Tra le altre realtà locali ne è prova e testimonianza il “Movimento Uomini Casalinghi” del posto, sodalizio socio/umanitario di costume sorto da decenni e che continua a far parlare di se anche al di fuori dei confini regionali per l’eccentricità di idee, usi e comportamenti che porta avanti. Così come si distingue sempre a Capracotta la Letteratura Capracottese a cura di Francesco Mendozzi col particolarissimo Calendario 2024 nel quale vengono elencati appuntamenti, modi di dire, usanze, attrattive ambientali e di costume e tant’altro che danno verve ed interesse alla vita ed alla collettività capracottesi. Basta citare al riguardo le notizie su espressioni come “Vesciola”, “Schieappa”, quindi le battute e i motti spiritosi dei capracottesi, le informazioni dello sport del luogo, del ricco patrimonio ambientale capracottese, e poi ancora -in quanto a modi di dire locali- riflessioni su “Alleccuà”, le interviste dei tempi andati ai Musicanti del Piccolo Borgo (team di giovanissimi capracottesi del passato), ed ancora “Statela”, le riflessioni su temi religiosi, “Straccale”, la pratica della ginnastica dolce a Capracotta, “Chetture”, “Vuorla”, “Mericula”, la neve che è compagna e presenza continua per il Comune e i personaggi del posto, tra cui Antonio D’Andrea, eccentrico esponente del Movimento Uomini Casalinghi, un soggetto altrove introvabile ! Capracotta, un mondo ancora tanto da scoprire e da vivere, che continua a caratterizzarsi in positivo facendo parlare, scrivere e dire tanto di se.