di T.A.

Mentre nel periodo impazza letteralmente la stagione artistica estiva in tanti centri del Molise, “condita” di artisti di rilievo, divertimenti vari ed ottime pietanze in tavola per attirare turisti, forestieri e visitatori, mentre tanto “bolle in pentola si prende a programmare anche il prossimo periodo dell’autunno/inverno. Si prenda il cartellone dell’Auditorium di Isernia che tra ottobre e dicembre prossimi presenta appuntamenti di tutta importanza e di certo richiamo popolare. Si partirà infatti il 25 ottobre con MARCO TRAVAGLIO in I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA, quindi il 22 novembre sarà la volta di GIOVANNI VERNIA col proprio spettacolo CAPA FRESCA e gran chiusura il 28 dicembre con TEO TEOCOLI in TUTTO TEO. Per i tagliandi d’accesso agli spettacoli, la vendita è su ticketone.