di T.A.

Sono uno spettacolo di natura, gusti e sapori gli ortaggi stagionali di Venafro. La sana e prodiga terra venafrana ne dona in abbondanza e di qualità nel periodo perché se ne assapori e se ne gusti a bocca piena ed a sazietà. Ne sono conferma, come da foto, verdure ed ortaggi quali insalata, pomodori, fiori di zucca, cetrioli, peperoni, zucchine e tant’altro “ben di Dio” che deliziano un sacco “i trippaverdi” del Molise dell’estremo ovest, storico e simpatico appellativo dei venafrani in quanto fruitori e buongustai di siffatte prelibatezze naturali del territorio. Tanto scritto, l’interrogativo finale : si ritiene sempre così insalubre e perciò da rifuggire un ambiente capace di donare tanto ? Qualche dissenso insorge senz’altro, già solo ad ammirare questa bella e colorata zuppiera di verdure ed ortaggi naturali della prodiga terra “trippaverde” venafrana !