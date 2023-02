PREFAZIONE:

Il Formez PA è un’Associazione di diritto privato in controllo pubblico. E’ organismo in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’indirizzo politico-amministrativo di Formez PA fa capo all’Assemblea degli Associati. Tra gli associati figura anche la Regione Molise. L’Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell’associazione.

INCARICHI IMPORTANTI ASSEGNATI AL FORMEZ:

Al Formez, per intenderci, sono state attribuite risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ( DGR 422 del 10/ 12/ 2021) la cui cabina di regia che sarà presieduta dal Presidente della Regione Donato Toma (FI), coadiuvato dall’Assessore al personale (Quintino Pallante FDI) e dal Consigliere delegato alla “Semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione Agenda Digitale” con deleghe all’organizzazione e alla semplificazione ossia Andrea Di Lucente eletto nella lista dei Popolari per l’Italia (partito di cui Vincenzo Niro è il massimo esponente politico regionale). “ne faranno parte – si legge sulla DGR in questione – i Presidenti delle Province – (Francesco Roberti per la provincia di Campobasso che è anche coordinatore provinciale di FI e Alfredo Ricci sindaco di Venafro che dopo essersi avvicinato a FI e Lega oggi prova l’ingresso in FDI secondo i rumors) – il Presidente di ANCI (Pompilio Sciulli candidato nel 2018 nella lista di FI e nominato da Toma commissario liquidatore di una delle comunità montane. Incarico che gli è stato tolto solo nel 2023 a causa della partecipazione di Sciulli ad una cena ad Agnone con Aldo Patriciello come riportato da Primo Piano Molise ( al seguente link https://www.primopianomolise.it/politica/118718/comunita-montane-izzi-commissario-al-posto-di-sciulli-spoil-system-di-fine-mandato/). Infine fanno parte di tale cabina di regia un rappresentante per ciascuna Unione dei Comuni del territorio regionale. La Cabina di regia, per le attività di pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti sarà supportata da una segreteria tecnica coordinata dal RUP (Direttore di Dipartimento regionale delegato all’attuazione del presente patto) individuato sin d’ora nella persona del Direttore del Primo Dipartimento e dagli altri Direttori di Dipartimento regionali competenti per le materie, individuati fin d’ora nel Direttore del Secondo Dipartimento e nel Direttore del Quarto Dipartimento e composta da un pool di professionisti che saranno determinati in funzione del ciclo di vita del progetto sia in termini quantitativi sia in termini di competenza.

( Per completezza di informazione si fa presente che nel punto 4 della DGR 422 si legge: “di prendere atto che all’espletamento dell’intera procedura selettiva procederà il Dipartimento della Funzione pubblica, così come previsto al punto 2 del par. 2.4 “Reclutamento dei professionisti ed esperti” dell’Allegato B al DPCM 12 novembre 2021 e giusta richiesta formalizzata con nota prot. n. prot. n. 196525/2021 del 02-12-2021, con l’assistenza di Formez PA incaricato di fornire assistenza alle Regioni”). Questo solo per far presente che si dovrà vigilare sulle eventuali assunzioni per il PNRR.

PROGETTO CHE VEDE LA COLLABORAZIONE DELLA FIGLIA DELL’ASSESSORE NIRO

Tra i vari progetti c’è anche quello di interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti territoriali da finanziare a valere sul PON Inclusione Asse 4 di cui al Decreto Direttoriale n. 10 del 26 Gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Regione Molise ha aderito a questo progetto nel 2021 approvando, con delibera di giunta numero 32 del 18/02/2021, l’adesione alla manifestazione di interesse per un importo pari a 294mila euro, come precisato sulla determina dirigenziale numero 6227 del 21/10/2022. La DGR 32, quella della manifestazione di interesse approvata dalla Giunta, vede coinvolto tutto l’esecutivo tranne Vincenzo Cotugno. Hanno votato a favore Nicola Cavaliere, Mena Calenda, Quintino Pallante e Vincenzo Niro. Ed oggi, proprio in quel progetto, il Formez PA decide di avvalersi della collaborazione della figlia dell’assessore Vincenzo Niro così come testimonia il sito Formez PA nella sezione trasparenza.

E’ NORMALE CHE LA FIGLIA DI UN ASSESSORE REGIONALE (CHE HA PARTECIPATO CON IL VOTO FAVOREVOLE ALLA DGR CHE ASSEGNA INCARICHI E FONDI AL FORMEZ) VENGA ASSUNTA DALL’ASSOCIAZIONE A CUI LA REGIONE SI E’ RIVOLTA DIETRO UN COMPENSO DI 294MILA EURO?