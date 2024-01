di Redazione

Il nome “caldo” per la carica di Direttore Generale potrebbe essere quello di Domenico Nucci, già Segretario del Comune di Termoli e quindi vicino al Presidente Roberti.

Importante riunione della Giunta Regionale per decidere di dotare la Regione di un Direttore Generale. Lo ha fatto con la Delibera numero 9/2024 dove è stato deciso che un alto dirigente riassumerà a sé le funzioni di coordinamento delle aree e di assistenza alla Presidenza. Secondo voci accreditate potrebbe essere l’attuale Segretario del Comune di Termoli, Domenico Nucci, che gode della fiducia del Presidente Roberti, a ricoprire tale ruolo. Ma la Giunta vuole portare avanti anche una riorganizzazione in Aree a sostegno di ogni Assessorato con dirigenti d’area per il coordinamento e la funzionalità degli uffici. Tramite avvisi pubblici che interni, saranno pertanto scelti un Direttore Generale della Regione; cinque Direttori di Area e un Direttore Generale della Salute.