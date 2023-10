di n.p.

l’Hotel Roxy, a Campobasso, ha rappresentato un punto di riferimento importate per l’economia della città. Da troppi anni è il monumento cittadino alla decadenza, una immagine che è come una ferita per chi lo ricorda nel pieno dei fasti che furono. Si è sempre parlato, discusso del futuro di un edificio ormai fatiscente, e così è stato inserito nel piano delle alienazioni della Regione Molise. Non sono mancate le polemiche per questa scelta, la politica che ha parlato molto e agito poco in questi anni, non ha prodotto niente di buono, è quindi opportuno cercare di dare un senso alla questione. Una riqualificazione? Sicuramente si, se si parla di realizzare una struttura per l’ospitalità di studenti, cosa di cui Campobasso ha bisogno.