La Regione Molise, attraverso il presidente Donato Toma, ha individuato le somme necessarie al cofinanziamento di uno studio epidemiologico-eziologico da effettuarsi sul territorio della Piana di Venafro ed eventualmente in altre aree ritenute a rischio. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente della Giunta regionale, insieme ai consiglieri Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi.

“Parliamo di un territorio nel quale sono notoriamente presenti criticità ambientali” affermano Toma, Scarabeo e Tedeschi “ e nel quale esiste l’urgente necessità di individuare, con massima precisione e in maniera definitiva, le cause all’origine di talune patologie diffusesi nel corso degli anni. Obiettivo raggiungibile grazie, appunto, alla realizzazione di uno studio epidemiologico-eziologico che consentirà di porre in essere mirate indagini relative ai fattori e agli agenti che provocano queste gravi malattie.

Lo studio di cui parliamo” continuano i tre esponenti di maggioranza “è una risposta concreta alle richieste da tempo avanzate dalle popolazioni locali, legittimamente preoccupate per lo stato di salute del territorio e dei suoi abitanti. Una preoccupazione che, da cittadini in primis e poi da amministratori di questa Regione, condividiamo appieno. Per questo” concludono Toma, Scarabeo e Tedeschi“ ci siamo attivati al fine di individuare e mettere al sicuro le somme necessarie al cofinanziamento di questo importante studio”.