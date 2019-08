Si comunica che dal 12 agosto la Regione Molise ha accreditato all’ASREM i fondi per lo studio epidemiologico-eziologico per la Valle del Volturno. Ad annunciarlo è l’Associazione Mamme per la Salute onlus di Venafro.

Passo importante a seguito della determina n. 60 del 01.08.2019, ora spetta all’Asrem, dopo aver individuato apposite modalità e procedure, come indicato dalla determina stessa, provvedere al trasferimento delle somme in favore del Comune di Venafro per il finanziamento dello studio.