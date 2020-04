Nella giornata di venerdì scorso, la Questura di Campobasso ha ricevuto due diverse donazioni di gel igienizzante da parte di alcuni privati che hanno voluto manifestare in tal modo la propria solidarietà agli uomini in divisa, particolarmente impegnati in questo periodo nel delicato compito di controllo sul rispetto delle misure imposte per contenere la diffusione del Covid-19.

Protagonisti del bel gesto di generosità sono state l’Agenzia di Assicurazione D.L. Assiservice s.a.s. unitamente alla Beauty Charme, entrambe di Campobasso, nonché la OSCO Pharma s.r.l. di Vinchiaturo Il materiale donato è stato destinato agli operatori della Polizia di Stato della provincia di Campobasso, ma non solo.

Infatti, su espresso desiderio di uno dei benefattori, parte del gel consegnato è stata condivisa con il personale sanitario dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso a cui gli stessi uomini della Questura hanno provveduto a far pervenire le relative confezioni.

Alle imprese che hanno avuto così modo di sostenere l’operato dei poliziotti attraverso le proprie elargizioni, va il sentito ringraziamento del Questore Giancarlo Conticchio, a nome di tutto il personale che da tali manifestazioni di incoraggiamento e di vicinanza, trae lo sprone a profondere sempre maggiore impegno nel proprio servizio