Presente anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Nicola Cavaliere all’udienza di ieri presso l’aula Paolo VI in Vaticano con Papa Francesco.

Oltre 6mila persone giunte da ogni parte d’Italia, giubbetti di tutti i colori che hanno portato la loro testimonianza, raccontato e ascoltato toccanti esperienze vissute sempre in prima linea in eventi che hanno drammaticamente segnato il nostro Paese negli ultimi decenni: dal terremoto dall’Irpinia fino al crollo del ponte Morandi di Genova, passando per le immagini della tragedia di San Giuliano di Puglia, la più grande ferita al cuore del popolo molisano.

“Orgoglio e commozione – commenta Cavaliere – si mescolano in questa giornata che difficilmente potrò dimenticare, sono fiero di aver rappresentato al cospetto del Santo Padre gli uomini e le donne che con coraggio e abnegazione compongono la grande famiglia della Protezione civile molisana e colgo l’occasione per ringraziarli infinitamente. Custodisco nella mente e nel cuore i momenti più belli di questo incontro, che sottolineano ulteriormente il valore della missione che svolgono a difesa della nostra sicurezza”