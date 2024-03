di T.A.

Isernia capitale dell’innovazione sostenibile 2024. E’ la proposta che si legge sul sito del Comune pentro, che cerca così di … riscattare la recente mancata nomina di Agnone quale capitale italiana della cultura, evento che ha invece premiato L’Aquila. Tornando alla proposta pro capoluogo pentro ecco quanto si legge : “C’è anche Isernia tra le 19 candidate al titolo della capitale dell’innovazione sostenibile 2024. Il capoluogo punta ad ospitare l’ottava edizione di jazzAlnn, iniziativa ideata dalla Fondazione Ampioraggio 2017 per creare un contesto d contaminazione tra jazz e innovazione mediante il coinvolgimento di aziende, pubbliche amministrazioni, investitori, start up, PMI innovative, centri di ricerca e tchbuyers. Da oggi al 24 marzo sarà possibile contribuire all’individuazione della prossima location dell’iniziativa partecipando al sondaggio promosso dalla Fondazione Ampioraggio. Per contribuire alla scelta della prossima Capitale dell’Innovazione Sostenibile basta partecipare al sondaggio https:/www.facebook.com/groups/299305673498674.