I giudici amministrativi replicano la decisione già presa per Gemelli Molise

Dopo il Gemelli Molise, il Tar ha accolto anche i ricorsi presentati da Neuromed e Villa Maria con l’annullamento del Decreto per l’attuazione del Piano di Rientro del Commissario ad acta Toma, rispetto all’acquisto di prestazioni sanitarie dai privati

Il Tribunale amministrativo ha disposto che le prestazioni salvavita, quelle appartenenti alla categoria delle prestazioni urgenti o indifferibili, come l’assistenza ai pazienti in terapia intensiva, vadano comunque garantite

Le strutture private avevano paventato un possibile stop per l’ultimo bimestre dell’anno, a causa del superamento del budget fissato per le prestazioni in convenzione

La camera di consiglio che dovrà discutere il ricorso nel dettaglio si terrà l’11 gennaio prossimo, ma nel frattempo il provvedimento del Commissario alla sanità resta sospeso