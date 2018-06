Convegno “La promozione del ruolo di RLS e RLST nella sicurezza sul lavoro e la responsabilità sociale d’impresa”. Sabato 30 giugno 2018 – ore 9.00 – auditorium “Arturo Giovannitti” Fondazione Molise Cultura.

L’evento si colloca nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014–2018 della Regione Molise, Programma VIII “La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, ed ha l’obiettivo principale di promuovere il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e della bilateralità, come anche l’adozione, da parte delle imprese, di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale.

Gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare, ancora oggi, un pesante onere per i costi sociali e umani di disabilità e mortalità evitabile, oltre che economici, sanitari ed assicurativi. L’efficace contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro-correlate non può prescindere da azioni di promozione e sostegno delle figure previste dal D. Lgs. 81/08 (parte datoriale e lavoratori, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RSLT). In particolare, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale e territoriale riveste un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e il D. Lgs. 81/08 ha riconosciuto, confermato e potenziato tale ruolo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto parte significativa del sistema di cooperazione aziendale, è il soggetto che può contribuire meglio di chiunque altro alla progettazione, gestione, implementazione e controllo dei rischi presenti in quanto gode della fiducia dei lavoratori che lo hanno eletto. Tuttavia, nonostante l’importanza che tale figura riveste, vi sono ancora notevoli difficoltà per l’assunzione di un ruolo attivo, soprattutto per via di realtà aziendali diverse per settore e dimensione. Allo stesso modo, la Responsabilità Sociale d’Impresa ha assunto un’importanza sempre maggiore per le aziende di ogni dimensione e tipo, e ciò costituisce uno sviluppo positivo e strategicamente rilevante.

La sicurezza e la salute sul lavoro rappresentano una componente fondamentale della responsabilità sociale d’impresa, i cui obiettivi e le cui azioni devono sempre essere chiaramente superiori ai livelli minimi di protezione dei lavoratori stabiliti dalla legislazione vigente. Ma sarà anche approfondito il ruolo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) figura, anch’essa, prevista dal D. Lgs. 81/08 (parte datoriale e lavoratori).

Ad implementare la discussione quale ulteriore parte attiva dell’incontro la presenza di associazioni di categoria Scuola Edile del Molise ed Associazione Costruttori Edili del Molise), organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) e comparto produttivo, imprenditoriale e industriale con la Fiat Chrysler Automobiles (FCA) che illustrerà la parte relativa alla responsabilità sociale di impresa.

Una rete di collaborazione istituzionale e a più voci collaborazione costituisce un asse portante per armonizzare e coordinare politiche e strategie di prevenzione e promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che oggi rappresentano uno degli aspetti più importanti e avanzati della politica sociale comunitaria.

La fiera didattica in Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” di UniMol si pone pienamente in tale contesto, sottolineando la centralità e l’essenzialità del ruolo di una formazione innovativa e interdisciplinare con un approccio nuovo in grado di consentire l’acquisizione di competenze specifiche e capacità distintive, attenta ai nuovi contesti normativi, gestionali, di programmazione e valutazione.