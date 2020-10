La Procura della Repubblica di Campobasso, ha aperto un fascicolo contro ignoti per indagare sulla corretta gestione dell’emergenza Covid in Molise, da parte dei vertici dell’Asrem. A dare il via alle indagini, sarebbero stati, alcuni esposti presentati dai dai familiari di persone decedute, sia per Covid 19 sia per patologie diverse. Il Dg. Florenzano ha diffuso una nota diretta ai responsabili dei diversi reparti per poter rispondere alla richiesta della procura.