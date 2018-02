Sono previsti per il pomeriggio di sabato 10 febbraio la sfilata dei carri allegorici e altre manifestazioni connesse ai festeggiamenti carnascialeschi.

In lizza 9 carri, suddivisi tra la categoria adulti e quella bambini: The Flinstones, Per non scomparire (traduzione del nome dialettale del carro, ispirato alla tradizione delle maitunate), La Fabbrica di Cioccolato, Emojonati, Contea di Hazzard, Jurassic Park, Il Paese delle meraviglie, Bene e Male, Robin Hood e la sua banda.

La sfilata partirà alle sedici dal rione Giardini ma l’organizzazione si riserva di modificare orari ed eventualmente data in base alle condizioni meteo. La novità di quest’anno è la presentazione di un fantoccio di Carnevale tipicamente pietracatellese, rispolverato dalla tradizione locale. U Popoccj (Il Popoccio), essere spaventoso e spauracchio dei bambini, sfilerà con i suoi custodi, insieme a tante altre maschere, ad animare la festa.

Dietro tutto la mente della Pro Loco pietracatellese, attiva su molti fronti e particolaremente attenta alle manifestazioni culturali legate al Carnevale , oltre all’impegno di moltissime di persone che hanno lavorato alacremente per la costruzione e l’allestimento dei carri.