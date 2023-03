“Prima” de “La Passione” di Venafro tra gli uliveti di Cattedrale e chiesa del Carmine

Ed eccoci alla “prima” della rappresentazione de “La Passione” a Venafro. Giovani e adulti della città, nel solco di uno spettacolo recitativo portato avanti da decenni, presentano nella serata (h 21.00) di sabato 1 aprile il primo dei due appuntamenti teatrali (la replica all’indomani, domenica 2 aprile, sempre alle h 21.00) dedicati alle vicende terrene della vita di Gesù e culminanti con Crocifissione e Resurrezione, scene altamente drammatiche allestite tra i secolari uliveti di Cattedrale e Chiesa del Carmine, periferia ovest dell’abitato. Negli stessi ambienti naturali si svolgerà l’intera trama de La Passione, interpretata da decine di venafrani ambosessi e di ogni età con la regia di Gianni Di Chiaro. Saranno della rappresentazione fanciulli, giovani e adulti di entrambi i sessi, conferendo alle singole scene tantissima intensità interpretativa. Sottolineata la particolarità dei giochi di luce e delle colonne sonore, c’è attesa per ammirare i diversi “quadri” interpretativi, come la folla che accoglierà l’ingresso di Gesù a Nazareth, la scena dell’ultima cena, il tradimento di Giuda, la sua impiccagione e quindi la Crocifissione, prima della emozionante e bellissima Resurrezione conclusiva. Per assistere a tutto questo, ribadiamo, appuntamento dalle h 21.00 di sabato 1 aprile e domenica 2 nei pressi degli uliveti di Cattedrale e Chiesa della Madonna del Carmine, periferia ovest di Venafro.