Nell’ottica di prevenire e ridurre l’infortunistica stradale, la Polizia Stradale di Campobasso ha svolto, anche quest’anno, una campagna rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione e alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale.

Il progetto “ICARO” è stato promosso dalla Dipartimento di Pubblica Sicurezza in collaborazione con la facoltà di Psicologia dell’Università la Sapienza di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e il MOIGE (Movimento Italiano genitori).

L’iniziativa, giunta alla 18^ edizione, è dedicata agli studenti di varie età ed ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole, promuovere una cultura della legalità sulla strada per evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. Gli incontri, a cura di operatori della locale Sezione Polizia di Stradale, sono stati svolti presso l’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso e proseguiranno, nei prossimi giorni, in questo Capoluogo, all’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” e all’Istituto Tecnico Industriale “Marconi”, e a Bojano presso l’Istituto Tecnico Commerciale.

Al progetto è legato inoltre un concorso rivolto agli studenti delle scuole di tutta Italia sui temi della sicurezza stradale. Il progetto Icaro non è l’unica attività in materia che la Polizia stradale di Campobasso ha svolto e si appresta a svolgere in provincia. Collaborando infatti al progetto della Prefettura di Campobasso, “[email protected]”, elaborato all’interno della Conferenza Permanente Provinciale, è stato previsto un calendario di giornate formative nelle scuole di ogni ordine e grado che consentirà di raggiungere gli studenti di tutte le fasce di età.

Tale attività si prefigge lo scopo di promuovere, tra i giovanissimi, condotte virtuose sull’utilizzo dei telefoni cellulari alla guida e sull’uso dei caschi protettivi per gli utenti delle due ruote.