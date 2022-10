La campagna congiunta di sicurezza stradale “SAFETY DAYS”, promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network e svolta con il supporto della Commissione Europea, ha avuto il suo apice lo scorso 21 Settembre allorché, in tutti i paesi Europei, sono stati incrementati i servizi di controllo su strada e di sensibilizzazione degli automobilisti, con il fine ultimo di ottenere, a livello comunitario, una giornata a zero vittime sulla strada. Sulla scia di tale iniziativa, gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Isernia, nei giorni scorsi, hanno tenuto agli studenti del Liceo Scientifico “Majorana” di Isernia una lezione teorico-pratica, incentrata sui corretti comportamenti da adottare alla guida dei veicoli.

Ai discenti, sono state trasferite fondamentali nozioni sulla pericolosità dell’uso del telefonino durante la guida, fonte di distrazione e principale causa di tanti incidenti stradali, nonché le conseguenze derivanti dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nell’ottica di una completa informazione, agli studenti sono state mostrate anche le apparecchiature speciali utilizzate dagli operatori per contrastare i comportamenti sbagliati alla guida, tra cui l’ eccesso di velocità che va adeguata ai limiti consentiti e alle condizioni della strada. La lezione tenuta ha sicuramente attirato la curiosità degli studenti e generato in loro una riflessione positiva, da poter mettere nel bagaglio delle esperienze di cui far tesoro.

#essercisempre