Nella mattinata di ieri, 2 novembre, la Polizia di Stato di Campobasso ha celebrato il ricordo dei propri caduti in servizio in occasione della giornata dedicata ai Defunti. A motivo dell’attuale esigenza di contenimento del rischio da Covid-19, la cerimonia si è svolta in maniera sobria, senza la consueta partecipazione del personale.

Il Questore di Campobasso, alla presenza del Prefetto, dr.ssa Maria Guia FEDERICO, per onorare simbolicamente tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che hanno perso la vita in servizio, ha deposto una corona di fiori presso la lapide dedicata alla Guardia di P.S. Giulio RIVERA, collocata all’ingresso della Scuola Allievi Agenti dedicata proprio alla memoria del poliziotto ucciso durante la strage di via Fani. Oltre al Direttore della Scuola, hanno presenziato il Presidente della locale Sezione A.N.P.S. e il Cappellano della Polizia di Stato Don Francesco RINALDI.