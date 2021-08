L’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso nel pomeriggio di ieri, ha portato all’arresto di un 29enne del Capoluogo.

A seguito di attività info-investigativa, personale della Sezione Antidroga ha individuato il soggetto, in seguito arrestato, come probabile corriere di droga acquistata a San Severo per poi essere spacciata in città a Campobasso.

Nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile, grazie ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad intercettare l’auto proveniente dalla provincia di Foggia guidata dal giovane campobassano, che una volta fermato è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

A seguito di perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti all’interno dell’abitacolo 26 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 9 grammi del tipo hashish. La droga era stata ingegnosamente occultata in un vano ricavato all’interno del bracciolo della portiera lato guidatore.

Il 29enne, nato e domiciliato a Campobasso, senza precedenti penali ma con varie segnalazioni come assuntore di droghe, è stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e condotto presso la propria abitazione per essere sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.