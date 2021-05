L’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, condotta dalla Polizia di Stato di Campobasso ha consentito di trarre in arresto 3 uomini nel pomeriggio odierno, all’esito di due diverse attività di polizia giudiziaria.

Personale della Squadra Mobile, infatti, a seguito di approfondimenti investigativi, ha proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un pregiudicato del posto, 39enne con vari precedenti, nel cui appartamento sono stati rinvenuti, occultati all’interno di un cestino per rifiuti, circa 75 grammi di stupefacente del tipo eroina oltre a vario materiale per la pesatura ed il confezionamento. Tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo è stato portato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione e si provvederà in serata, su disposizione dell’A.G., a condurlo presso la Casa Circondariale di Lanciano (CH).

Sempre nel corso del pomeriggio, gli Agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo nei pressi del bivio di Campochiaro un’autovettura con due uomini a bordo. Dal fare sospetto dei due occupanti, si è proceduto a perquisizione personale, all’esito della quale sono stati rinvenuti indosso ai due soggetti, entrambi 21enni e residenti a Campobasso, complessivamente 200 grammi di stupefacente del tipo hashish, che gli stessi hanno ammesso di aver acquistato fuori regione. Successivamente, gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato la perquisizione domiciliare delle abitazioni dei due giovani, che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 200 grammi di marijuana. Nei loro confronti si è pertanto proceduto all’arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.