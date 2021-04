RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Di solito i bambini, se colti con la mano nel barattolo di marmellata, mettono il broncio e poi piagnucolando dicono: sei solo geloso perché tu la marmellata non ce l’hai.

Di solito chi vuole smentire o rettificare, dà una versione diversa (e più corretta dei fatti).

Di solito chi vuole replicare, ma non può farlo perché la verità è quella raccontata, fa solo tante chiacchiere inutili senza cambiare la sostanza dei fatti.

Di solito se si fa beneficenza, la si fa in silenzio.

Di solito distribuire uova di Pasqua in cui è scritto un codice per fare una donazione, è un ottimo modo per diffondere e pubblicizzare la richiesta di donazioni.

Do ut des, è la politica baby.

Massimiliano Scarabeo