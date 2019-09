In vista della stagione agonistica 2019/2020, nella quale la nostra società parteciperà al Campionato di Serie D, Vi comunichiamo le modalità di richiesta accrediti per le gare interne di campionato e Coppa Italia della nostra società, che si disputeranno inizialmente allo Stadio Civitelle di Agnone e in seguito, appena sarà disponibile, al Campo Sportivo “Di Tella” di Vastogirardi .

ACCREDITI STAMPA (radio, tv, fotografi) stagionale o settimanale:

Le richieste di accredito stampa per accedere allo stadio devono essere inviate entro e non oltre le ore 15,00 del venerdì antecedente la gara casalinga del Vastogirardi (o comunque 2 giorni prima nel caso di partite non disputate di domenica). Le richieste di accredito, che devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo email [email protected], dovranno recare le seguenti indicazioni:

– nome, cognome e numero di telefono del giornalista o fotografo accreditato;

– fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale per i giornalisti (o fotocopia documento d’identità se la società decidesse deroghe per giornalisti in via d’iscrizione con parere favorevole dell’Ordine, chiamato a confermare l’avvenuto inizio dell’iter);

– richiesta su carta intestata della testata dove il giornalista (o il fotografo) svolge la propria attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore Responsabile.

I fotografi accreditati dovranno presentarsi allo stadio 30 minuti prima dell’inizio della gara per consegnare il proprio documento al direttore di gara e munirsi di pettorina. Per le emittenti televisive è concesso l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero sintesi di 3 minuti in base alla presentazione dell’autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti -Dipartimento Interregionale.

Questa nell’ordine la possibilità di accredito massimo per ogni testata:

TV: 2 giornalisti + 2 tecnici

RADIO: 1 giornalista + 1 tecnico

CARTA STAMPATA: 1 giornalista + 1 fotografo

WEB: 1 giornalista + 1 fotografo (per gli accrediti web, la società opterà per una concessione non indiscriminata alle testate ma in base al reale operato informativo)

Per le testate che acquisiranno diritti in esclusiva (video, audio, web), la società si atterrà alle disposizioni della LND per gli accrediti (ovvero il numero previsto, sempre con riferimento all’iscrizione all’Ordine per i giornalisti mentre per tecnici e operatori non si richiederà l’iscrizione ma lo svolgimento solo della funzione tecnica, incompatibile con quella giornalistica). Non è consentito in Tribuna Stampa l’ingresso a familiari o amici di giornalisti, né a minorenni.

ACCREDITI AIA

Per tutte le gare ufficiali interne, occorrerà fare richiesta di accredito entro e non oltre le ore 15 del venerdì precedente la gara o comunque entro le 48 ore precedenti l’incontro. La società accetterà le richieste rispettando l’ordine cronologico di invio delle stesse. Le richieste pervenute oltre suddetto termine, o comunque incomplete, non saranno prese in considerazione. Documentazione necessaria alla validità della richiesta:

– Richiesta riportante le generalità dell’arbitro accreditato (nome, cognome, luogo e data di nascita) firmata dal presidente della sezione AIA di appartenenza;

– Si precisa, inoltre, che la tessera della propria associazione non darà diritto all’ingresso allo stadio se non verrà preventivamente richiesto l’accredito con le modalità sopra indicate.

ACCREDITI ALTRI ENTI E ADISE

Per tutte le gare ufficiali interne, occorrerà fare richiesta di accredito entro e non oltre le ore 15 del venerdì precedente alla gara o comunque entro le 48 ore precedenti l’incontro. Le richieste pervenute oltre suddetto termine o comunque incomplete, non saranno prese in considerazione. La società si riserva di accettarle o respingere in base a criteri ed esigenze organizzative.

Documentazione necessaria alla validità della richiesta:

– Richiesta su carta intestata della Società richiedente l’accredito e generalità dell’accreditato (per le altre società);

– Richiesta corredata da fotocopia tesserino (iscritti ADISE);

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Direttore Generale Sig. Antonio Crudele – 3389875291 opp. al Vice-Presidente Sig. Giovanni Di Vico – 337918597.

Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione, Vi formuliamo i nostri più cordiali saluti.