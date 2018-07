In una nota stampa, la Polisportiva Gambatesa, rende noto che venerdì 27 luglio alle ore 17.45 presso il campo sportivo comunale “G. Venditti”, si terrà uno stage con i ragazzi classe 1999, 2000, 2001 e 2002 per visionare le loro attitudini sportive e selezionare coloro che rientreranno nei parametri della società, per andare a rinforzare la rosa che affronterà il prossimo campionato di eccellenza molisano e per dare forma al settore giovanile.

Per informazioni e contatti, è possibile rivolgersi al responsabile del settore giovanile, Giuseppe Tosches, al numero 329-4179629 (solo WhatsApp).